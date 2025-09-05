MENU
Διεθνείς και Γιοβάνοβιτς τραγούδησαν με πάθος τον Εθνικό Yμνο (vid)

Πριν από τη σέντρα του αγώνα με τη Λευκορωσία, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής έδειξαν πανέτοιμοι και αποφασισμένοι για τη νίκη στην πρεμιέρα των ευρωπαϊκών προκριματικών με στόχο την τελική φάση του Μουντιάλ 2026!
