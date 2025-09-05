Μπακασέτας: Έπιασε τον Μαχλά στα γκολ με την Εθνική με «ρουκέτα» απέναντι στη Λευκορωσία

Με εντυπωσιακή εμφάνιση ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδας την πορεία της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, καθώς αυτή την ώρα διαλύει την Λευκορωσία με 4-0.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Τάσος Μπακασέτας, πήρε ξανά τον ρόλο του ηγέτη και με ένα αριστερό «κεραυνό» έξω από την περιοχή έγραψε το 3-0, βάζοντας τη σφραγίδα του στη μεγάλη εμφάνιση της ομάδας.

Με αυτό το τέρμα, ο διεθνής μέσος έφτασε τα 18 γκολ με το εθνόσημο και ισοφάρισε τους Νίκο Μαχλά και Μίμη Παπαϊωάννου, καταλαμβάνοντας πλέον την 5η θέση στον πίνακα των κορυφαίων σκόρερ της Εθνικής.

Η Ελλάδα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έστειλε μήνυμα ετοιμότητας για τη δύσκολη συνέχεια των προκριματικών.