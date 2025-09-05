MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

To... ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ του Μπακασέτα, διαλύει τη Λευκορωσία η Εθνική! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Μετά τους Βαγγέλη Παυλίδη και Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο αρχηγός της Ελλάδας «ζωγράφισε» για το 3-0 στο 21', πετυχαίνοντας ένα από τα καλύτερα γκολ στην ιστορία μας!
To... ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ του Μπακασέτα, διαλύει τη Λευκορωσία η Εθνική! (vid)