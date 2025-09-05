To... ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ του Μπακασέτα, διαλύει τη Λευκορωσία η Εθνική! (vid)

Μετά τους Βαγγέλη Παυλίδη και Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο αρχηγός της Ελλάδας «ζωγράφισε» για το 3-0 στο 21', πετυχαίνοντας ένα από τα καλύτερα γκολ στην ιστορία μας!