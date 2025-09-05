Σέσκο: «Η Premier League είναι στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου»

Ο Μπέντζαμιν Σέσκο μίλησε για τις πρώτες του εμπειρίες στην Αγγλία και τις διαφορές που διακρίνει ανάμεσα στην Premier League και την Bundesliga, τονίζοντας την τεράστια ποιότητα που συναντά καθημερινά στο νέο του περιβάλλον.

Ο Σλοβένος φορ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την πρόκληση που έχει μπροστά του:

«Το επίπεδο των αγώνων είναι σίγουρα πολύ υψηλότερο, οι παίκτες και οι συμπαίκτες μου βρίσκονται επίσης σε υψηλότερο επίπεδο. Άλλωστε, το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι στο υψηλότερο επίπεδο στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ανυπομονώ πολύ για την περίοδο που έρχεται, γιατί γίνομαι καλύτερος και πιο γρήγορος σε κάθε προπόνηση, ενώ βελτιώνομαι και στο ποδοσφαιρικό μου μυαλό μέρα με τη μέρα».

Ο Σέσκο δείχνει αποφασισμένος να προσαρμοστεί γρήγορα στις απαιτήσεις της Premier League και να αφήσει το στίγμα του σε ένα από τα πιο απαιτητικά και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα του πλανήτη.