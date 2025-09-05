Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Καρέτσας και «αφεντικό» η Εθνική με το... καλησπέρα! (vid) 05-09-2025 21:58 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα Λευκορωσία ΠΡΟΣΩΠΑ Κωνσταντίνος Καρέτσας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES O 17χρονος διεθνής και winger της Γκενκ αξιοποίησε την όμορφη ενέργεια του Βαγγέλη Παυλίδη και έγραψε το 1-0 της Εθνικής κόντρα στη Λευκορωσία μόλις στο 3'. Αυτό που έπρεπε να γίνει εξ αρχής: Οι μπουκ είδαν την «αλήθεια» για το φετινό Ευρωμπάσκετ menshouse.gr «Μιλάμε για σοβαρή εκμετάλλευση»: Απασφάλισε η Άννα Μαρία Βέλλη για την απόλυσή της από την εκπομπή Σεργουλόπουλου – Μπακοδήμου dailymedia.gr Το στοίχημα κερδήθηκε: Αυτή είναι η νέα ψυχαγωγική εκπομπή του OPEN dailymedia.gr Για 20 χρόνια μεσουρανούσε: Το χοντροκομμένο αστείο που έφερε την απότομη πτώση του Μπένι Χιλ menshouse.gr «Σήμερα θα πούμε τα στερνά μας λόγια»: Η κραυγή στο τελευταίο μάθημα του καθηγητή Λιαντίνη πριν την αυτοχειρία, φώναζε «Ζήστε» menshouse.gr Προελαύνει: Τι απόδοση δίνουν οι μπουκ στην Τουρκία να κερδίσει το Ευρωμπάσκετ μετά τη μεγάλη νίκη επί της Σερβίας menshouse.gr Η οικονομική έκπληξη της ΔΕΘ: Το μέτρο της τελευταίας στιγμής που προσθέτει ο ίδιος ο Μητσοτάκης instanews.gr Το ποσοστό Τσίπρα και Σαμαρά: Το αποτέλεσμα της μυστικής δημοσκόπησης που φέρνει τα πάνω κάτω instanews.gr Καρέτσας και «αφεντικό» η Εθνική με το... καλησπέρα! (vid) SHARE