Καρέτσας και «αφεντικό» η Εθνική με το... καλησπέρα! (vid)

O 17χρονος διεθνής και winger της Γκενκ αξιοποίησε την όμορφη ενέργεια του Βαγγέλη Παυλίδη και έγραψε το 1-0 της Εθνικής κόντρα στη Λευκορωσία μόλις στο 3'.
