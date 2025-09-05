Με Γιαμπλόνσκι η ενδεκάδα της Λευκορωσίας

Οι «εκλεκτοί» του Ισπανού ομοσπονδιακού τεχνικού, Κάρλος Φερέρ, για τον αγώνα με την Ελλάδα στο «Γ. Καραϊσκάκης» (5/9, 21:45). Ο μέσος του Asteras AKTOR... συνδέει τις δυο ομάδες.

Πρεμιέρα και για τη Λευκορωσία στα European Qualifiers που θα κρίνουν τα εισιτήρια στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο Ισπανός προπονητής, Κάρλος Άλος Φερέρ, επέλεξε τον σχηματισμό 4-4-2 και η αρχική ενδεκάδα θα αποτελείται από τους:

Παβλιουτσένκο στην εστία, Πίγκας στα δεξιά και Πέκενιν στα αριστερά της άμυνας με κεντρικό δίδυμο τους Ζαμπέλιν και τον αρχηγό Μαρτίνοβιτς.

Ο Γιαμπλόνσκι του Asteras AKTOR και ο Κορζούν θα είναι στον άξονα, με τον Γκρόμικο δεξιά και τον Κοβάλεφ στα αριστερά, μεσοεπιθετικά.

Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκονται οι Εμπόνγκ και Μελνιτσένκο και θα κληθούν να βάλουν... δύσκολα στους «11» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.