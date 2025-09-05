«Ο Κούνια είναι από τους πιο ταλαντούχους παίκτες που έχω συνεργαστεί»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο άλλοτε τεχνικός της Γουλβς, Γκάρι Ο'Νιλ, για τον Ματέους Κούνια όταν ρώτησε για την μετακίνησή του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι δηλώσεις του Ο'Νιλ

«Ο Κούνια είναι ανάμεσα στους πιο ταλαντούχους παίκτες με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Έχει την ικανότητα να αλλάζει τα παιχνίδια και να δημιουργεί προβλήματα στην αντίπαλη ομάδα με τις δικές του ενέργειες.

Ήταν εντελώς αυθόρμητος. Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος, αλλά ήθελε ελευθερία· ήθελε να κινείται σε όλο το γήπεδο και να νιώθει το παιχνίδι. Φαντάζομαι να πηγαίνω στη Βραζιλία και να βλέπω παιδιά να παίζουν στους δρόμους.

Εμείς απλώς τον βοηθήσαμε να δουλέψει σε συγκεκριμένες περιοχές του γηπέδου και να του δώσουμε λίγη δομή».