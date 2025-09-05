Με Παυλίδη φορ και Τζόλη-Καρέτσα στα «φτερά» η Ελλάδα κόντρα στη Λευκορωσία

Γνωστή έγινε η 11άδα της Ελλάδας για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ κόντρα στη Λευκορωσία.

Έτοιμη για Μουντιάλ είναι η Εθνική, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να παρατάσσει την Ελλάδα με 11άδα φουλ επίθεσης.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης ξεκινάει κατω από τα δοκάρια, με τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα στην τετράδα της άμυνας. Στα χαφ θα βρίσκονται οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τους Τζόλη-Καρέτσα στα «φτερά» και τον Μπακασέτα σε ρόλο «10αριού» πίσω από τον Παυλίδη.

Ελλάδα (Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Tσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης.

Αναπληρωματικοί: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Κυριακόπουλος, Μασούρας, Ιωαννίδης, Πέλκας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Κωνσταντέλιας, Μάνταλος, Μουζακίτης, Σιώπης.