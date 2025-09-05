Τι αναφέρουν οι Βούλγαροι για τον Ντεσπόντοφ: Η πρώτη εκτίμηση για το διάστημα της απουσίας του!

Για θλάση που θα κρατήσει τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ τουλάχιστον 20 μέρες στα «πιτς», μιλούν οι Βούλγαροι, κάνοντας μία πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του διεθνή άσου.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ ταλαιπωρήθηκε στις αρχές Αυγούστου από τραυματισμό, τον οποίο ξεπέρασε, δείχνοντας στην αρχή της σεζόν «αναγεννημένος». Έτσι, επέστρεψε και στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας, παρόλα αυτά, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι της πατρίδας του απέναντι στην Ισπανία, αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο.

Τα βουλγαρικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν θλάση, η οποία θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για όλο τον Σεπτέμβριο. Ο Ντεσπόντοφ επέστρεψε άμεσα στην Ελλάδα και ήδη βρίσκεται υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ του ΠΑΟΚ για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα της γειτονικής χώρας, ο Βούλγαρος εξτρέμ αναμένεται να χάσει σημαντικό «κομμάτι» παιχνιδιών μέχρι την επόμενη διακοπή, καθώς ο ΠΑΟΚ μέχρι τις 5 Οκτωβρίου που είναι το επόμενο «κενό», θα κληθεί να δώσει εφτά παιχνίδια σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, μεταξύ αυτών απέναντι στον Ολυμπιακό στην Τούμπα, αλλά και κόντρα σε Μακάμπι και Θέλτα για το Europa League.

