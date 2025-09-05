Ολυμπιακός: Η αποθέωση της Μπαρτσελόνα στον Μεντιλίμπαρ

Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε στην επίσημη ιστοσελίδα της τον Ολυμπιακό ως αντίπαλο της στην League Phase του Champions League, με ειδική μνεία στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων την μεγάλη Μπαρτσελόνα στην League Phase του Champions League και η ισπανική ομάδα αναφέρθηκε στο προφίλ των νταμπλούχων Ελλάδας, ενώ έκαναν και ειδική μνεία για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι «μπλαουγκράνα» χαρακτήρισαν τον Ισπανό τεχνικό των Πειραιωτών ως «αρχιτέκτονα» της ομάδας στην επιστροφή των «ερυθρόλευκων» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από πέντε χρόνια.

Επιπλέον, από το ρόστερ της ομάδας ξεχώρισαν τα ονόματα των Ελ Κααμπί, ο οποίος είναι το μεγάλο «όπλο» της ομάδας στην επίθεση με τα 61 γκολ που έχει πετύχει από την έλευση του στο... Λιμάνι, όπως επίσης και τον Τζολάκη, Τσικίνιο και Ροντινέι που αποτελούν «βαρόμετρα» της ομάδας.

Αναφορά γίνεται και στην ιστορική χρονιά που διανύει ο πειραϊκός σύλλογος με τη συμπλήρωση των 100 ετών «ζωής» του συλλόγου.

Δείτε ολόκληρο το αφιέρωμα της Μπαρτσελόνα για τον Ολυμπιακό: ΕΔΩ

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Champions League:

17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)

1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)

9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)