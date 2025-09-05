Ανεβάζουν... στροφές Στρεφέτσα και Ποντένσε στον Ολυμπιακό

Γκάμπριελ Στρεφέτσα και Ντανιέλ Ποντένσε προπονούνται στο Ρέντη και ανεβάζουν συνεχώς ρυθμούς ενόψει της επανέναρξης του ελληνικού πρωταθλήματος με το ματς του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό (13/9).

Στρεφέτσα και Ποντένσε έχουν έρθει στον Ολυμπιακό με μεγάλες προσδοκίες και σίγουρα αναμένεται να ανεβάσουν επίπεδο την επίθεση της ομάδας. Για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ δαπανήθηκαν 8 εκατ. ευρώ για να έρθει στον Πειραιά, ενώ για τον Πορτογάλο άσο έγινε μεγάλη προσπάθεια για να φορέσει για τρίτη συνολικά φορά τα «ερυθρόλευκα».

Οι δύο πλάγιοι επιθετικοί των Πειραιωτών δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους και προπονούνται ατομικά στο Ρέντη για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος με την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό το επόμενο Σάββατο (13/9) για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει δώσε τριήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του και αναμένεται να επιστρέψουν στην δουλειά την Δευτέρα (8/9).

Ο Στρεφέτεσα ακολουθεί καθημερινά ατομικό πρόγραμμα και αποθεραπεία, ενώ στους ίδιους ρυθμούς θα συνεχίσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, μετά τις μικροενοχλήσεις που αποκόμισε από το ματς κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Από πλευράς του ο Ποντένσε έχει κάποιες ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο από την Αλ Σαμπάμπ και προπονείται και εκείνος εντατικά στον Ρέντη προκειμένου να μπει στο φουλ στις προπονήσεις της ομάδας.

