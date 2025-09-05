Οι πρώτες υποψηφιότητες του Τζίμα σε βραβεία της Μπράιτον (vid)

Μια επίσημη συμμετοχή αρκούσε, ώστε ο Έλληνας επιθετικός να χρηστεί υποψήφιος σε δυο κατηγορίες των «Γλάρων» για το μήνα Αύγουστο και το κοινό να αποφασίζει στα social media.

Ο Στέφανος Τζίμας δυναμώνει και ετοιμάζεται να βρει τα πρώτα λεπτά στο ροτέσιον του Φαμπιάν Χιούρτζελερ. Κόντρα στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ και το 0-6 για το League Cup, ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ και της Νυρεμβέργης σημείωσε δυο όμορφα γκολ, δίνοντας την ευκαιρία στην Μπράιτον να τον συμπεριλάβει στις υποψηφιότητες για το «Καλύτερο γκολ του Αυγούστου» και την «Καλύτερη εμφάνιση του Αυγούστου». Μπορεί να μην έχει καλές πιθανότητες για κάποιο βραβείο, όμως είναι μια δυνατή αρχή στο «όνειρό» του!

Δείτε στα παρακάτω βίντεο τα κατορθώματα του Στέφανου Τζίμα και ψηφίστε:

August's Goal of the Month nominations... 👀🔥 pic.twitter.com/lTRCoMQOtq — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 5, 2025