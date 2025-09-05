Με τον κόσμο της στην Τρίπολη η ΑΕΛ

Η ΑΕΛ με ανακοίνωση της έκανε γνωστό ότι θα έχει την συμπαράσταση των φιλάθλων της στο εκτός έδρας ματς κόντρα στον ASTERA AKTOR στην Τρίπολη την επόμενη Κυριακή (14/9), καθώς εξασφάλισε 200 εισιτήρια.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Το πρωί της Παρασκευής (05/09) πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στον Αστέρα AKTOR και την ΑΕΛ Novibet, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet αιτήθηκε και εξασφάλισε, με τη σύμφωνη γνώμη τόσο της ΠΑΕ Αστέρας AKTOR όσο και της Αστυνομίας, τη διάθεση 200 εισιτηρίων για τις ανάγκες των φιλάθλων της, ανταποκρινόμενη στο έντονο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την εκτός έδρας αναμέτρηση.

Το αμέσως προσεχές διάστημα, η ΠΑΕ Αστέρας AKTOR θα δημοσιοποιήσει σχετικό σύνδεσμο (link) για την αγορά των εισιτηρίων που αντιστοιχούν στη Θύρα 4 του γηπέδου «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Μέσω αυτού του συνδέσμου, οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet θα μπορούν να προχωρούν ηλεκτρονικά στην αγορά των εισιτηρίων τους».