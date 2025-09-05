Διεθνής με τον ΟΦΗ ο Κοντεκάς

Ακόμη ένας ποδοσφαιριστής των Κρητικών ετοιμάζεται να φορέσει τα «γαλανόλευκα», με τον νεαρό Λευτέρη Κοντεκά να βρίσκεται στις επιλογές της Εθνικής Κ17.

Η σχετική ανακοίνωση του ΟΦΗ:

«Τα “γαλανόλευκα” ετοιμάζεται να φορέσει για μια ακόμη φορά ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Λευτέρης Κοντεκάς.

Ο νεαρός αμυντικός, ο οποίος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο τον περασμένο Ιούνιο, βρίσκεται μεταξύ των επιλογών του Βασίλη Παπαδάκη και θα ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στους φιλικούς αγώνες 2025/26 UEFA U17, που θα διεξαχθούν στο Ερεβάν της Αρμενίας

στις 16 & 18.09.2025.

Να σημειωθεί ότι ο Λευτέρης Κοντεκάς είναι ο τέταρτος διεθνής του ΟΦΗ για τον Σεπτέμβριο μετά τους Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη και Κωστούλα, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Ελπίδων».