Υπέγραψε στον ΑΠΟΕΛ ο Διαμαντάκος

Παίκτης του ΑΠΟΕΛ είναι από την Παρασκευή (5/9) ο Δημήτρης Διαμαντάκος.

Οι συζητήσεις της κυπριακής ομάδας με τον 32χρονο Έλληνα επιθετικό είχαν αίσιο τέλος και ο παίκτης υπέγραψε για 1+1 χρόνια. Τη Δευτέρα, μάλιστα, 8/9) θα βρεθεί στο «νησί της Αφροδίτης», προκειμένου να κάνει την πρώτη του προπόνηση με το συγκρότημα της Λευκωσίας, προσθέτοντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα στη «γραμμή κρούσης».

Την τελευταία διετία ο Διαμαντάκος αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Ινδίας, φορώντας τη φανέλα των Κεράλα Μπλάστερς και Ίστ Μπενγκάλ. Συνολικά κατέγραψε 76 συμμετοχές, ενώ σημείωσε 40 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για έναν ικανότατο γκολτζή.

Η πιο λαμπρή στιγμή της πορείας του στην Ασία ήρθε τη σεζόν 2023-24, όταν κατέκτησε το «Χρυσό Παπούτσι» του πρωταθλήματος με 13 τέρματα σε 17 αγώνες. Στην Ίστ Μπενγκάλ, δε, εξελίχθηκε σε κορυφαία μορφή, ιδίως στο θρυλικό ντέρμπι του Κυπέλλου Ντουράντ απέναντι στη Μοχούν Μπαγκάν, όπου πέτυχε δύο γκολ, χαρίζοντας τη νίκη και γράφοντας το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου.