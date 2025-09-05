Από την κερκίδα.… στα γάντια: 54χρονος οπαδός γίνεται τερματοφύλακας της Dorking Wanderers

Αν νομίζατε ότι έχετε δει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, η Dorking Wanderers έρχεται να σας διαψεύσει.

Η ομάδα της National League South βρέθηκε σε…. κρίση κάτω από τα δοκάρια, αλλά βρήκε τη λύση εκεί που κανείς δεν περίμενε, στην κερκίδα.

Ο 54χρονος Τέρι Νταν, πιστός οπαδός της ομάδας, υπέγραψε για να υπερασπιστεί την εστία, αφού ο βασικός τερματοφύλακας, Χάρισον Φόουλκς, τραυματίστηκε και δεν υπήρχε διαθέσιμη λύση. Έτσι, ο Νταν θα αφήσει το κασκόλ του και θα φορέσει τα γάντια για να σταθεί κάτω από τα δοκάρια στον αγώνα με την AFC Totton, το Σάββατο.

Η ιστορία έχει ήδη γίνει viral, με τους φίλους της Dorking να αστειεύονται πως «επιτέλους το όνειρο κάθε οπαδού έγινε πραγματικότητα». Άλλοι πάλι σχολιάζουν πως αν τα πράγματα δυσκολέψουν, ίσως χρειαστεί να καλέσουν και τον… μπάρμαν της γειτονιάς για ενίσχυση.

Για τον ίδιο τον Νταν πάντως, πρόκειται για μια ανεπανάληπτη εμπειρία. «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα παίξω για την ομάδα που αγαπώ, πόσο μάλλον σε αυτή την ηλικία», ανέφερε με χαμόγελο.

Από το πέταλο λοιπόν, κατευθείαν στην εστία. Και κάπως έτσι, η Dorking Wanderers μας χαρίζει μία από τις πιο απίθανες ποδοσφαιρικές ιστορίες της χρονιάς.