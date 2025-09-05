Οι 67 ελεύθεροι ποδοσφαιριστές που αναζητούν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους

Αρκετά μεγάλα ονόματα παραμένουν ακόμα χωρίς ομάδα. Παίκτες με εμπειρία σε κορυφαία πρωταθλήματα, συμμετοχές σε εθνικές ομάδες και παραστάσεις από Champions League και Europa League, βρίσκονται στο.... ράφι και περιμένουν την κατάλληλη πρόταση.

Στη λίστα ξεχωρίζουν ποδοσφαιριστές από την Premier League όπως οι Άλεξ Όξλεϊντ-Τσέιμπερλεν, Ντέλε Άλι, Νέιθαν Ρέντμοντ, Τζόντζο Σέλβεϊ, Μικαΐλ Αντόνιο και ο έμπειρος τερματοφύλακας Φρέιζερ Φόρστερ.

Από την Ιβηρική προέρχονται μεγάλα ονόματα όπως οι Σέρχιο Ρεγκιλόν, Πάκο Αλκάθερ, Χουάν Μπερνάντ, Κρίστιαν Τέγιο, Ζεράρ Ντεουλοφέου, Ντιέγκο Κόστα, Ασιέρ Ιγιαραμεντί και Βιθέντε Γκουαΐτα. Αντίστοιχα, στην Πορτογαλία μένουν χωρίς ομάδα οι Ρουί Πατρίσιο, Μάριο Ρουί, Ρούμπεν Σεμέδο, Αντρέ Μορέιρα και αρκετοί ακόμα.

Στην Ιταλία, ο άλλοτε αρχηγός της Νάπολι, Λορέντσο Ινσίνιε, ψάχνει τον επόμενο σταθμό του, ενώ το ίδιο ισχύει για τον Στέφανο Σένσι, τον Σιμόνε Βέρντι, τον Ρομπέρτο Γκαλιαρντίνι, τον Ματία Ντε Σίλιο και τον Αλέσιο Κράνιο.

Η Γαλλία παρουσιάζει επίσης πλούσια λίστα: Σαμουέλ Ουμτιτί, Βισάμ Μπεν Γεντέρ, Τιεμουέ Μπακαγιόκο, Ντιμίτρι Παγέ, Μπενζαμίν Μεντί, Λεό Ντιμπουά, Λεϊβέν Κουρζαβά και Τζόρνταν Αμαβί είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που ξεχωρίζουν.

Από τη βόρεια Ευρώπη, ο Κρίστιαν Έρικσεν αποτελεί το μεγαλύτερο «λαβράκι» για κάθε ομάδα, ενώ από την Ολλανδία βρίσκονται στον αέρα οι Ανουάρ Ελ Γκάζι, Ρικ Κάρσντορπ και Γιάιρο Ρίντεβαλντ.

Στην Αφρική, παίκτες με βαριά φανέλα όπως ο Χακίμ Ζιγέχ, ο Μουνίρ Ελ-Χαντάντι, ο Βενσάν Αμπομπακάρ, ο Καρλ Τόκο Εκαμπί, ο Αδάμ Ουνάς και ο Ρασίντ Γκεζάλ εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι.

Η Λατινική Αμερική προσφέρει επίσης σημαντικές επιλογές, με τον Ραφίνια Αλκάνταρα, τον Γουίλιαν και τον Ισμαΐλι από τη Βραζιλία, αλλά και τον Ντιέγκο Λαξάλτ από την Ουρουγουάη.

Τέλος, δεν λείπουν τα μεγάλα φορ που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία: ο Οντιόν Ιγκάλο, ο Εμάνουελ Ντένις, ο Φιοντόρ Σμολόφ, αλλά και πιο έμπειροι όπως ο Ντιέγκο Κόστα, παραμένουν ακόμη διαθέσιμοι.

Η «δεξαμενή» των ελεύθερων παικτών είναι γεμάτη ποιότητα, εμπειρία και ταλέντο. Το ερώτημα είναι ποιος σύλλογος θα κινηθεί πρώτος για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά.