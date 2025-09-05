Ποστέκογλου και Σπαλέτι «έριξαν πόρτα» στη Φενέρμπαχτσε

Δύο άκυρα μέσα σε λίγες ημέρες δέχτηκε η τουρκική ομάδα μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε έκανε διερευνητικές επαφές τόσο με τον Άγγελο Ποστέκογλου όσο και με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, ωστόσο αμφότεροι δεν ήταν διατεθειμένοι να προχωρήσουν.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός ενημέρωσε ότι περιμένει πρόταση από κάποιο από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ ο Ιταλός δήλωσε πως δεν σκέφτεται να αναλάβει ομάδα αυτή την περίοδο.

Έτσι, οι «καναρίνια» στρέφονται εκ νέου στη λύση του Ισμαΐλ Καρτάλ, με τον οποίο φαίνεται να έχει επέλθει πλήρης συμφωνία και απομένουν μόνο τα τυπικά για να αναλάβει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας.