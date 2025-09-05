Οργή Ρούντιγκερ στα αποδυτήρια μετά το σοκ της Γερμανίας από τη Σλοβακία

Η εθνική ομάδα της Γερμανίας ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, γνωρίζοντας ήττα (2-0) από τη Σλοβακία, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση τόσο εντός όσο και εκτός αποδυτηρίων.

Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν δεν έδειξε ποτέ ότι μπορεί να αντιδράσει, παρουσιάζοντας απογοητευτική εικόνα, η οποία έφερε έντονη δυσαρέσκεια στον Τύπο αλλά και στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, μάλιστα, εμφανίστηκε έξαλλος στα αποδυτήρια, κάνοντας λόγο για «έλλειψη νοοτροπίας» και ανεβάζοντας τον τόνο της φωνής του απέναντι στους συμπαίκτες του.

Ο Νάγκελσμαν, από την πλευρά του, προσπάθησε να «ξυπνήσει» την ομάδα, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Βόρεια Ιρλανδία (7/9):

«Όλοι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε σαν ημιτελικά Champions League. Πιστεύω πως τώρα γνωρίζουν όλοι τι χρειάζεται να κάνουν την Κυριακή. Οφείλουμε να παρουσιαστούμε δυναμικοί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός.

Η πίεση είναι πλέον μεγάλη στη «Νατσιονάλμανσαφτ», η οποία καλείται να δώσει απαντήσεις μέσα στο γήπεδο, ώστε να αποφευχθούν νέες εσωτερικές εντάσεις και αρνητικές συζητήσεις γύρω από την ομάδα.