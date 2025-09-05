Ριτσάρλισον: «Ο Φρανκ είναι από τους πιο έξυπνους προπονητές που έχω δουλέψει»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Ριτσάρλισον για τον Τόμας Φρανκ, υπογραμμίζοντας πως ο Δανός τεχνικός έχει όλα τα στοιχεία για να καθιερωθεί στην Τότεναμ και να αγαπηθεί από τον κόσμο της ομάδας.

«Ο Τόμας είναι ένας πραγματικά καλός άνθρωπος. Πιστεύω πως έχει όλα όσα χρειάζονται για να μείνει για πολύ καιρό εδώ στην Τότεναμ και να γίνει αγαπημένος των φιλάθλων. Είναι από τους πιο έξυπνους προπονητές με τους οποίους έχω δουλέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος επιθετικός.

Η δήλωση του Ριτσάρλισον έρχεται να επιβεβαιώσει το θετικό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια των «Σπερς» μετά την άφιξη του Φρανκ, με τον Δανό να δείχνει πως κερδίζει γρήγορα την εμπιστοσύνη των παικτών του τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.