Η Παρί Σεν Ζερμέν παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Twenty Twenty-Five» στο Parc des Princes

Η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται να χαρίσει στους φιλάθλους της μια ξεχωριστή εμπειρία, παρουσιάζοντας το νέο της ντοκιμαντέρ με τίτλο «Twenty Twenty-Five».

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις10 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο ιστορικό Parc des Princes.

Το φιλμ καταγράφει από μέσα την πορεία της ομάδας στο Champions League, με αποκλειστικό υλικό που δεν έχει ξαναδεί το κοινό.

Μέσα από ανέκδοτες στιγμές, παρασκήνια και έντονα συναισθήματα, οι φίλοι της Παρί θα μπορέσουν να ζήσουν ξανά βήμα προς βήμα τη μεγάλη ευρωπαϊκή διαδρομή των Παριζιάνων.

Η προβολή δεν σταματά εκεί. Την επόμενη ημέρα, το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για στα μέλη στο YouTube και στο MyParis, δίνοντας στους πιο αφοσιωμένους φιλάθλους προβάδισμα στην εμπειρία.

Από τις 12 Σεπτεμβρίου, το «Twenty Twenty-Five» θα προβληθεί ελεύθερα και δωρεάν στο επίσημο κανάλι της Παρί Σεν Ζερμέν στο YouTube, ώστε να το απολαύσει κάθε ποδοσφαιρόφιλος.

Η Παρί συνεχίζει έτσι να επενδύει όχι μόνο στο χορτάρι, αλλά και στη σύνδεσή της με τους φιλάθλους, προσφέροντας μια μοναδική οπτική στο όνειρο της κορυφής της Ευρώπης.