Στο πλευρό ανθρώπων της τρίτης ηλικίας η ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Όμορφη κίνηση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με αντιπροσωπεία της ομάδας να μοιράζει μερίδες φαγητού για τους ανθρώπους του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδειξε για ακόμη μία φορά το κοινωνικό της πρόσωπο, στηρίζοντας εμπράκτως ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φιλανθρωπίας, οι «Πράσινοι» στάθηκαν στο πλευρό του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), το οποίο υπάγεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Κρωπίας.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι της ομάδας παρέδωσαν το μεσημέρι μερίδες φαγητού για τους ηλικιωμένους ανθρώπους που φιλοξενούνται και εξυπηρετούνται από το Κέντρο. Στη διαδικασία της παράδοσης παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Ισότητας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Κρωπίας, Χριστίνα Ροϊνά καθώς και η MSc Κλινική Κοινωνική Λειτουργός και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κρωπίας, Κάλλια Κοτζιά.

Η δράση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Παναθηναϊκού να βρίσκεται κοντά στην κοινωνία και σε όσους έχουν ανάγκη, ενισχύοντας το αίσθημα αλληλεγγύης και στήριξης».