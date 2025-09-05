Ο κόσμος του Παναθηναϊκού μίλησε: MVP του Αυγούστου ο Πάλμερ-Μπράουν (pic)

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ανέδειξαν ως MVP του Παναθηναϊκού για τον πρώτο μήνα της σεζόν τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Ο Αμερικανός στόπερ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς, έχασε ουσιαστικά ολόκληρη την περσινή σεζόν, όμως φέτος έχει επιστρέψει και κάνει την διαφορά.

Ο Ρουί Βιτόρια του έχει δώσει φανέλα βασικού και ο Πάλμερ-Μπράουν είναι εκ των διακριθέντων του Παναθηναϊκού σε όλα τα φετινά παιχνίδια της ομάδας, κάτι που έχουν παρατηρήσει άπαντες.

Η πρώτη μεγάλη αναγνώριση για τον 28χρονο αμυντικό λοιπόν ήρθε με την ανάδειξή του ως MVP της ομάδας για τον μήνα Αύγουστο, μετά από ψηφοφορία που έγινε στην κοινότητα του «Τριφυλλιού» στο Viber.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Πάλμερ-Μπράουν έβαλε απέναντι στην Σαμσουνσπόρ και το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Παναθηναϊκού, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 στο ΟΑΚΑ.

