PAOK Academy: Ο Πονζ και οι συνεργάτες του στο νέο τμήμα ατομικής βελτίωσης

Νέο τμήμα με στόχο την ατομική βελτίωση των παικτών του PAOK Academy, δημιούργησε ο Δικέφαλος με επικεφαλής τον Ντάνι Πονζ - Ποιοι είναι οι συνεργάτες του Ισπανού

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η εξειδικευμένη προπόνηση για την ενίσχυση των αδυναμιών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων ενός αθλητή είναι σαφώς ζητούμενο σε μια εποχή πρωταθλητισμού απαιτήσεων, στην οποία επιδίδεται με συνέπεια το PAOK Academy. Εξ ου και o ΠΑΟΚ δημιούργησε ένα νέο τμήμα, το τμήμα ατομικής βελτίωσης, το οποίο αφορά τους παίκτες του ΠΑΟΚ Β, της Κ19, της Κ17 και της Κ15.

Επικεφαλής του τμήματος θα είναι ο Ισπανός προπονητής Ντάνι Πονζ, με σημαντική εμπειρία στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο και καριέρα προπονητή σε ομάδες της Β’ και Γ’ Ισπανίας.

Ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση των σωματικών, τεχνικών, τακτικών και ψυχοπνευματικών ικανοτήτων των αθλητών, ώστε να επέλθει βελτίωση στη συνολική τους απόδοση και να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Ζητούμενο είναι σαφώς η ομαλή μετάβαση των νεαρών παικτών από το αναπτυξιακό στο ανδρικό ποδόσφαιρο.

To τμήμα απαρτίζεται από τον προπονητή κι επικεφαλής του τμήματος Ντάνιελ Πονζ, τον προπονητή Μιχάλη Χριστάρα, τον γυμναστή Κώστα Γεωργιάδη και τον αναλυτή video Θοδωρή Μικρόπουλο.

Κωδικοποιημένα, οι λειτουργίες του τμήματος αφορούν στην αρχική αξιολόγηση κάθε ποδοσφαιριστή, στην θέσπιση ατομικών στόχων, στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προγράμματος προπόνησης και φυσικά στην ανάλυση της απόδοσης μετά από κάθε αγώνα.»