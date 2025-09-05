Ζέκα για Ιωαννίδη: «Γι' αυτό θα ταιριάξει καλά στο σύστημα της Σπόρτινγκ»

Ο Ζέκα «σκιαγράφησε» το προφίλ του Φώτη Ιωαννίδη για τους Πορτογάλους και ανέλυσε γιατί ο Έλληνας επιθετικός ταιριάζει στο σύστημα των «Λιονταριών». Τι είπε για την περσινή σεζόν του Παναθηναϊκού.

Ο άλλοτε συμπαίκτης του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό μίλησε σε πορτογαλικό Μέσο και εξήγησε γιατί θεωρεί πως ο Έλληνας φορ θα πετύχει στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αναλύοντας παράλληλα τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά.

Ο Ζέκα μίλησε και με τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα του «Φωτάρα», ενώ στάθηκε στην σημασία που θα έχει για την προσαρμογή του η παρουσία του Γιώργου Βαγιαννίδη στην ίδια ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην «O' Jogo»:

Για τα χαρακτηριστικά του Ιωαννίδη: «Είναι ένας τεχνικός παίκτης, γρήγορος, που του αρέσει να συνεργάζεται με τους συμπαίκτες του. Ζητάει την μπάλα τόσο σε βάθος όσο και στα πόδια. Η τεχνική, η δύναμη και η ταχύτητά του είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του και γι’ αυτό θα ταιριάξει πολύ καλά στο σύστημα της Σπόρτινγκ».

Για την σύγκρισή του με τον Χάρντερ: «Είναι πολύ διαφορετικοί επιθετικοί. Ο Χάρντερ είναι παίκτης που βασίζεται περισσότερο στη δύναμη, πάντα προσπαθεί να τελειώνει τις φάσεις, ακόμη και με σουτ έξω από την περιοχή. Δεν είναι τόσο συνεργατικός όσο ο Ιωαννίδης, αυτή είναι η μεγάλη τους διαφορά».

Για το αν μπορεί να συνυπάρξει στο γήπεδο με τον Σουάρες: «Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θέση που δεν είναι του καθαρού φορ, πιο αριστερά, σαν ψευτοεννιάρι. Μπορεί να συνεργαστεί, είναι πολύ έξυπνος και έχει πολλή ποιότητα».

Για την περσινή χρονιά του Ιωαννίδη: «Πέρυσι ξεκίνησε τη σεζόν τραυματίας στον ώμο, έχασε την προετοιμασία. Επίσης, η ομάδα δεν πήγαινε καλά και τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν μόνο με την έλευση του Ρουί Βιτόρια. Η ομάδα ανέβασε στροφές και μαζί της κι εκείνος. Πιστεύω πως ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, κάτι που μπορεί να συμβεί σε κάθε παίκτη. Δεν του πήγαν τα πράγματα όπως ήθελε, ήθελε πολύ να κατακτήσει το Πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι υπήρχαν πολλοί παράγοντες που συνέβαλαν σε μια λιγότερο καλή σεζόν σε προσωπικό επίπεδο».

Για την πρόβλεψή του για την παρουσία του Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ: «Πιστεύω ότι θα καταφέρει να επιβληθεί. Έχει μεγάλη προσωπικότητα, ταλέντο και θα καθιερωθεί. Χρειάζεται λίγο χρόνο, αλλά θα είναι επιτυχημένος».

Για τον χαρακτήρα του: «Είναι ένας χαρούμενος παίκτης και κάνει φιλίες γρήγορα. Είναι ανοιχτός άνθρωπος και σίγουρα δεν θα έχει πρόβλημα σε αυτό. Από ό,τι βλέπω στο ρόστερ της Σπόρτινγκ πιστεύω ότι θα τον υποδεχτούν καλά και θα ενταχθεί εύκολα. Μιλάει καλά αγγλικά, κάτι που θα βοηθήσει στην επικοινωνία, και θα έχει στο ρόστερ και έναν πρώην συμπαίκτη και συμπατριώτη του Έλληνα, κάτι που πιστεύω μπορεί να αποτελέσει σημαντική βοήθεια».