Φιλικό με την Κ19 για τον Παναθηναϊκό

Φιλικό παιχνίδι με την Κ19 περιελάμβανε το σημερινό πρόγραμμα των παικτών του Παναθηναϊκού στο Κορωπί.

Το «Τριφύλλι» συνεχίζει την προετοιμασία του για το δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί μέχρι το τέλος του έτους, με τον Ρουί Βιτόρια να καλείται να διαχειριστεί και τις σημαντικές απουσίες των διεθνών.

Σήμερα, οι «πράσινοι» έδωσαν στο Κορωπί φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα με την Κ19, με τον Πορτογάλο τεχνικό να βγάζει πολύτιμα συμπεράσματα και για τους νεαρούς άσους του συλλόγου.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Κ19 έδωσε η πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού την Παρασκευή το πρωί στο «Γ. Καλαφάτης».

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Κυριακόπουλος, Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Πελίστρι, Ντέσερς, Μπρέγκου και Φικάι».