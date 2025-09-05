Λέτσε: 111 εκατ. από πωλήσεις σε μια τριετία – Η επαρχιακή ομάδα που έγινε μεταγραφικό μεγαθήριο!

Το SDNA γράφει για το μεταγραφικό μοντέλο της Λέτσε που απέφερε έσοδα ύψους 111,2 εκατ. ευρώ από πωλήσεις παικτών μέσε σε μια τριετία. Με στρατηγική επένδυση στα νέα ταλέντα και «τιμονιέρη» τον 75χρονο Πανταλέο Κορβίνο, η Λέτσε μετετράπη από μια επαρχιακή ομάδα σε υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης για όλη τη Serie A.

Η Λέτσε διάγει την πιο χρυσή εποχή της στο μεταγραφικό παζάρι και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μέσα σε τρία μόλις καλοκαίρια, μια ομάδα που παραδοσιακά θεωρείται μικρομεσαία στη Serie A έχει βάλει στα ταμεία της 111,2 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις ποδοσφαιριστών, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Το μοντέλο της βασίζεται στην ανάπτυξη νεαρών ταλέντων και στην πώλησή τους με ποσά που θυμίζουν ομάδες πρώτης γραμμής.



Η αρχή έγινε το καλοκαίρι του 2023, όταν η Λέτσε έβαλε στα ταμεία της 22,7 εκατομμύρια ευρώ, με κορυφαία κίνηση τη μεταγραφή του Μόρτεν Χιούλμαντ στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για 19,5 εκατομμύρια.



Έναν χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 2024, οι κινήσεις του ιταλικού συλλόγου ξεπέρασαν κάθε φαντασία. Τουλάχιστον 59 εκατ. ευρώ εισέρρευσαν χάρη κυρίως στις πωλήσεις του Μάριν Πόνγκρασιτς στη Φιορεντίνα (15 εκατ.), του Βαλεντίν Ζεντρί στη Χόφενχαϊμ (8,5 εκατ.) και του νεαρού αριστερού μπακ Πάτρικ Ντόργκου, ο οποίος μετακόμισε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 30 εκατομμυρίων.



Το καλοκαίρι του 2025 η συνέχεια ήταν ανάλογη, με 29,5 εκατομμύρια ευρώ έσοδα από πωλήσεις, εκ των οποίων ξεχώρισε το μεγάλο deal του φορ Νίκολα Κρστόβιτς στην Αταλάντα με 25 εκατομμύρια.

Πίσω από αυτήν την εντυπωσιακή πορεία βρίσκεται ο Πανταλέο Κορβίνο, ο 75χρονος αθλητικός διευθυντής που επέστρεψε στη Λέτσε το 2020 μετά από μακρά διαδρομή σε Μπολόνια και Φιορεντίνα. Γνωστός για το έμφυτο ταλέντο του να ανακαλύπτει παίκτες πριν καν ενηλικιωθούν, είχε φέρει μεταξύ άλλων στη Λέτσε τον Βαλερί Μποζίνοφ σε ηλικία 14 ετών, αλλά και τους Μίρκο Βούτσινιτς και Φαμπρίτσιο Νίκολι στα 16 τους. Σήμερα, με τη δική του σφραγίδα, η Λέτσε όχι μόνο επιβιώνει στη Serie A, αλλά μετατρέπεται σε οικονομικό πρότυπο για το πώς μια επαρχιακή ομάδα μπορεί να σταθεί απέναντι στους μεγάλους, αξιοποιώντας το ταλέντο ως το πιο πολύτιμο κεφάλαιό της.



Τα «χρυσά» deals της τελευταίας τριετίας:



Πάτρικ Ντόργκου (20 ετών, αριστερός μπακ) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 30 εκατ. ευρώ (2024/25).

Νίκολα Κρστόβιτς (φορ) Αταλάντα: 25 εκατ. ευρώ (2025/26).

Μόρτεν Χιούλμαντ (αμυντικός χαφ) Σπόρτινγκ Λισαβόνας: 19,5 εκατ. ευρώ (2023/24).

Μάριν Πόνγκρασιτς (σέντερ μπακ) Φιορεντίνα: 15 εκατ. ευρώ (2024/25).

Βαλεντίν Ζεντρί (δεξιός μπακ) Χόφενχαϊμ: 8,5 εκατ. ευρώ (2024/25).

Τα έσοδα από πωλήσεις:

Καλοκαίρι 2023: 22,7 εκατ. ευρώ

Καλοκαίρι 2024: 59 εκατ. ευρώ

Καλοκαίρι 2025: 29,5 εκατ. ευρώ



Σύνολο: 111,2 εκατ. ευρώ σε τρία χρόνια.