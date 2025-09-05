Παναθηναϊκός: Από σήμερα τα αιτήματα για τα εισιτήρια με τη Γιουνγκ Μπόις

Αναλυτικά:
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση της League Phase του Europa League με τη Γιούνγκ Μπόις (25/9), τα εξής:
– Θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω email στο [email protected] από την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 (μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος).
– Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε κάτοχο εισιτηρίου, τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά γράμματα:
- ΟΝΟΜΑ
- ΕΠΙΘΕΤΟ
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
- ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
– Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, παρακαλούμε να αναγραφεί και ο κωδικός εισιτηρίου (Gov Wallet), καθώς οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των εισιτηρίων.
– Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να μας αποστείλετε υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
- ΚΩΔΙΚΟ ΠΤΗΣΗΣ (προς Ελβετία και επιστροφή)
- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
– Το κόστος αγοράς εισιτηρίου ανέρχεται στα 22 ευρώ.