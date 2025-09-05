Νίκη Βόλου: Ενίσχυση με Γιαν Βοντχάνελ

Τον Τσέχο μεσοεπιθετικό Γιαν Βοντχάνελ πρόσθεσε στο δυναμικό της η Νίκη Βόλου.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιαν Βοντχάνελ.

Ο Βοντχάνελ γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1997 στη Μλάντα Μπόλεσλαβ της Τσεχίας, έχει ύψος 1,75 μ. και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις, καθώς έχει αγωνιστεί στη χώρα του με τις Μλάντα Μπόλεσλαβ, Βλασίμ, Μποέμιανς, Σίγκμα Όλομουτς, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της αυστριακής Αντμίρα Βάκερ. Υπήρξε διεθνής με την Εθνική Τσεχίας Κ20, μετρώντας 5 συμμετοχές και 1 γκολ, αποδεικνύοντας την αξία του από νεαρή ηλικία. Στην καριέρα του μέχρι στιγμής μετρά συνολικά 224 συμμετοχές, 52 γκολ και 30 ασίστ.

Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια της Νίκης Βόλου και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας.