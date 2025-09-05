ΠΑΟΚ: Το παρασκήνιο πίσω από την απόκτηση Μπιάνκο - Τι αποκάλυψε ο ατζέντης του

Δηλώσεις με ενδιαφέρον παραχώρησε ο ατζέντης του Αλεσάντρο Μπιάνκο, Τζουζέπε Γκάλι, ο οποίος αποκάλυψε πως ο 22χρονος μέσος κατέληξε στον ΠΑΟΚ.

Στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio FirenzeViola μίλησε ο ατζέντης του Αλεσάντρο Μπιάνκο, Τζουζέπε Γκάλι, ξετυλίγοντας το story της μετακίνησης του Ιταλού μέσου στον ΠΑΟΚ:

«Εάν εξεπλάγην; Αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι παρουσιάστηκε τόσο καλά στα αγγλικά. Τώρα όμως ο λόγος ανήκει στο γήπεδο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την ευκαιρία που του έδωσε η Φιορεντίνα, γιατί τον έστειλε δανεικό χωρίς να ζητήσει τίποτα».

Σε συνέχεια των όσων δήλωσε:

«Με εκπλήσσει το γεγονός ότι τον ζήτησαν η Μπριζ, μια ομάδα της Τσάμπιονσιπ (Αγγλίας) και τουρκικές ομάδες, αλλά καμία στην Ιταλία. Με συγχωρείτε, στη Serie B τον ήθελαν όλοι, αλλά να είμαστε σοβαροί: είναι ένας από τους λίγους Ιταλούς γεννηθέντες το 2002 που έχει εμπειρία με 32 συμμετοχές στη Serie B, όπου ήταν από τους καλύτερους, και 36 στη Serie A.

Κι εμείς στην Ιταλία πάμε και παίρνουμε Βραζιλιάνους, Αργεντινούς και διάφορους ξένους... Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τις προτάσεις που είχε και που τελικά πήγε σε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, η οποία παίζει και στο Europa League».

Για τους λόγους που δεν υπήρξε ενδιαφέρον από ιταλικές ομάδες, τόνισε πως:

«Το αναρωτιέμαι κι εγώ. Δεν το περίμενα, και ειδικά επειδή είχε αναγνωριστεί ως ένας από τους καλύτερους παίκτες από τον Φάμπρεγας. Λίγη προσοχή θα μπορούσε να υπάρξει από ομάδες της Serie A. Ελπίζω να τα πάει καλά και να μπορέσει να τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ.

Η Φιορεντίνα άσκησε την οψιόν ανανέωσης για να τον παραχωρήσει δανεικό, κι έτσι μπορεί να επιστρέψει με διεθνείς παραστάσεις. Είμαι χαρούμενος που πήρε αυτήν την ευκαιρία στο εξωτερικό, γιατί στην Ιταλία το μόνο που κάνουμε είναι να μιλάμε, αλλά τελικά παίρνουμε ξένους».