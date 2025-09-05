Προπόνηση υψηλής έντασης στον ΠΑΟΚ, συνέχισε θεραπεία ο Καμαρά

Η δουλειά συνεχίζεται στον ΠΑΟΚ, με τον Μαντί Καμαρά να συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Η διακοπή, όπως συνηθίζεται, δίνει τη δυνατότητα στο τεχνικό επιτελείο να δουλέψει με τους παίκτες σε όλους τους τομείς. Το πρωί της Παρασκευής (05.09) η μέρα περιελάμβανε δουλειά στην τακτική αλλά και στη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση, που περιελάμβανε ασκήσεις με μπάλα, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, δουλειά στις μεταβάσεις και στο φινάλε οικογενειακό διπλό στο μισό γήπεδο.

Ο Μαντί Καμαρά συνέχισε με θεραπεία.

Το Σάββατο (06.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30.