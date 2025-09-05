Τζόνι Αναστασιάδης: Από τον ΠΑΟΚ, στον τελικό του Κυπέλλου Αυστραλίας με την ημιεπαγγελματική Χάιντελμπεργκ!

Ο άλλοτε επιθετικός του ΠΑΟΚ, Τζόνι Αναστασιάδη γράφει ιστορία ως προπονητής στην Αυστραλία, οδηγώντας την ημιεπαγγελματική Χάιντελμπεργκ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Κυπέλλου!

Για μόλις δεύτερη φορά στη σύγχρονη ιστορία του Κυπέλλου Αυστραλίας, ομάδα που μετέχει σε περιφερειακό πρωτάθλημα φτάνει στον τελικό της διοργάνωσης.



Η Χάιντελμπεργκ Γιουνάιτεντ, η οποία ιδρύθηκε το 1955 από Έλληνες μετανάστες που προέρχονταν από την Φλώρινα εξελίσσεται σε «φονέα των γιγάντων» καθοδηγούμενη από τον Τζόνι Αναστασιάδη.



Ο 57χρονος τεχνικός είχε κάνει σπουδαία καριέρα με τα χρώματα του ΠΑΟΚ για εννιά χρόνια (1988-97) καταγράφοντας σε 203 ματς πρωταθλήματος σημειώνοντας 24 γκολ.

Η ποδοσφαιρική ομάδα του «Μεγάλου Αλεξάνδρου» στην Μελβούρνη, όπως αποκαλείται, προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στον τελικό του Κυπέλλου κάνοντας ένα μικρό «θαύμα» αφού απέκλεισε τρεις ομάδες της μεγάλης επαγγελματικής κατηγορίας (A League) δίχως μάλιστα να δεχθεί γκολ.



Στη φάση των «16» νίκησε 2-0 την Γουέστερν Σίδνεϊ Γουόντερερς, στα προημιτελικά διέλυσε την Ουέλινγκτον Φοίνιξ (4-0), ενώ στα ημιτελικά έκανε το μεγάλο «μπαμ» κόντρα στην Όκλαντ (2-0).



Σημαίνοντα ρόλο στην μεγάλη επιτυχια των «κιτρινόμαυρων» διαδραματίζει ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος θεωρείται από τις πιο σεβαστές φιγούρες στους πάγκους του αυστραλιανού ποδοσφαίρου. Ο Τζόνι Αναστασιάδης κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος του φετινού μαραθωνίου σε μια διοργάνωση, στην οποία αρχικά μετέχουν 718 ομάδες από κάθε σημείο της Αυστραλίας! Η Χάιντελμπεργκ στον τελικό θα αντιμετωπίσει τους Νιούκαστλ Τζες (4/10), ενώ σε λίγη ώρα αντιμετωπίζει την Πρέστον Λάιονς έχοντας ως στόχο την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος στην περιφέρει της Βικτόρια!