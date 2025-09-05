Συγκλονιστικό βίντεο της ΠΑΕ ΑΕΚ: «Μια εβδομάδα στο σπίτι μας!»

Τρία εντός έδρας παιχνίδια έδωσε η ΑΕΚ την περασμένη εβδομάδα, με στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες και η ΠΑΕ δημιούργησε ένα συγκλονιστικό βίντεο.

Αναλυτικά:

Από Κυριακή σε Κυριακή, η OPAP ARENA έζησε μια εβδομάδα γεμάτη από συγκινήσεις και από στιγμές που μένουν αξέχαστες. Δύο νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και ενδιάμεσα αυτών μια ευρωπαϊκή πρόκριση που η ΑΕΚ την ήθελε και την άξιζε πολύ.

Αλλά τα βράδια στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είναι η οικογενειακή ατμόσφαιρα μέσα κι έξω από το γήπεδο, είναι το πάθος που ξεχειλίζει στην εξέδρα, είναι η αύρα της ιστορίας που αγγίζει μικρούς και μεγάλους όταν ανταμώνουν με τις παλιές δόξες της ομάδας ή όταν μπαίνουν στα μουσεία.

Είναι οι κοινωνικές μας δράσεις. Είναι οι μικρές μεγάλες στιγμές μας. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι που δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας, αλλά δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Είναι η ευλογία του να είσαι ΑΕΚ.

Η κάμερα του AEK TV είναι εκεί και καταγράφει κάθε στιγμή.