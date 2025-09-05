Άγγλο εξτρέμ απέκτησε η Αναγέννηση Καρδίτσας

Την απόκτηση του Καρίμ Μπεν-Κμαγιάλ ανακοίνωσε η Αναγέννηση Καρδίτσας, δυναμώνοντας την επιθετική της γραμμή.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Kareem Ben - Kmayal.

Ο Kareem είναι Άγγλος, είναι γεννηθείς στις 19/7/2002 και αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και κυρίως στο αριστερό άκρο.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού Λευκωσίας στη Β’ Εθνική Κύπρου και είχε μια γεμάτη σεζόν με 26 συμμετοχές και 4 γκολ.

Στην Κύπρο επίσης έχει αγωνιστεί στη Κρασάβα, στην Πάφο, στον Οθέλλο Αθηαίνου, στην ΠΑΕΕΚ Κερύνειας και στην Πέγεια.

Στην Αγγλία όπου έκανε τα πρώτα του βήματα αγωνίστηκε στη Χάντερσφιλντ, στην Κρίσταλ Πάλας, στη Τσάρλτον και στην ακαδημία Βολέντι.

Καλωσορίζουμε τον Kareem στην οικογένεια της Αναγέννησης και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!