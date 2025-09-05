Φιλικό με την Εθνική Ελπίδων σήμερα η Athens Kallithea

Η Athens Kallithea θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 18:00 την Εθνική Ελπίδων σε φιλικό παιχνίδι στο «Ελ Πάσο».

Αναλυτικά: Η Athens Kallithea παραμένει αήττητη μέχρι στιγμής στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της σεζόν 25/26, και ετοιμάζεται να δώσει τον τελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου στις 18:00, υποδεχόμενη την Εθνική Ελπίδων στο Στάδιο “Γρηγόρης Λαμπράκης”. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ανακοινώθηκαν τα αγωνιστικά προγράμματα της AKFC τόσο για το πρωτάθλημα της Super League 2 όσο και για τη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.



Σε συνεργασία με την Ticketmaster, τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 25/25 είναι πλέον διαθέσιμα, με τιμές που ξεκινούν από 100€, και περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου.