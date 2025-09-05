Πάβελ Ζάμπελιν (διεθνής Λευκορώσος) στο SDNA: «Δύσκολο το παιχνίδι με την Ελλάδα – Έχουμε το δικό μας σχέδιο»

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το SDNA επικοινώνησε με τον διεθνή Λευκορώσο στόπερ, Πάβελ Ζάμπελιν.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της Εθνικής ομάδας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το ελληνικό συγκρότημα υποδέχεται την Λευκορωσία στο κατάμεστο «Καραϊσκάκη» το βράδυ της Παρασκευής (5/9) με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη και το επιτυχημένο…ποδαρικό.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα το SDNA επικοινώνησε με τον διεθνή Λευκορώσο στόπερ, Πάβελ Ζάμπελιν ο οποίος το φετινό καλοκαίρι μετακόμισε στην Κύπρο για τον Ακρίτα Χλώρακα.

Παρεμπιπτόντως μάλιστα, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής πέτυχε γκολ… χάρμα οφθμαλών στο παιχνίδι κόντρα στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου στην τελευταία αγωνιστική (πριν τη διακοπή) του κυπριακού πρωταθλήματος.

Παρακολουθήστε στο βίντεο (μετά το 01:39) καταπληκτικό γκολ του Ζάμπελιν.

«Περιμένουμε πως θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι στο ‘Καραϊσκάκη΄. Η Ελλάδα παίζει πάντα καλά στην έδρα της και διαθέτει πολλούς ποιοτικούς παίκτες.

Εμείς από την πλευρά μας έχουμε το δικό μας σχέδιο και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε στο τέλος να φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ξέρουμε ότι υπάρχει πάντα μια ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο και οι οπαδοί δίνουν ώθηση στην ελληνική ομάδα.

Θα δούμε πώς θα μας επηρεάσει αυτό. Δεν μπορούμε να παίξουμε αγώνες στη Λευκορωσία τώρα, οπότε φυσικά θα είναι ασυνήθιστο, αλλά είμαστε έτοιμοι».