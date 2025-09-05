Αγώνας δρόμου για να είναι έτοιμο το Παγκρήτιο στο ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (vid)

Στην Κρήτη γίνεται αγώνας δρόμου ούτως ώστε το Παγκρήτιο να είναι έτοιμο για την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ το άλλο Σαββατοκύριακο στην τρίτη αγωνιστική της Super League.

Ο ΟΦΗ αναμένεται να μετακομίσει στο Παγκρήτιο Στάδιο για τα επόμενα δέκα χρόνια και στην Κρήτη γίνονται μεγάλες προσπάθειες ούτως ώστε να καλυτερεύσει η κατάσταση του γηπέδου το οποίο τα τελευταία έτη είναι... παρατημένο.

Ήδη οι αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί είναι μεγάλες, ωστόσο δεν είναι ακόμη σίγουρο αν θα προλάβει να είναι έτοιμο στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του ΟΦΗ απέναντι στον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. (13-14/9).

Υπενθυμίζεται πως ο εν λόγω αγώνας θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών, ενώ αν το Παγκρήτιο δεν κριθεί κατάλληλο για να φιλοξενήσει παιχνίδι, θα εξεταστούν οι υπόλοιπες επιλογές που υπάρχουν, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν είναι και πολλές.

Δείτε το ρεπορτάζ από κανάλι της Κρήτης για το συγκεκριμένο ζήτημα: