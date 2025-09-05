Ο Γκαρνάτσο «λύγισε» στην πρώτη του προπόνηση με την Τσέλσι – «Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου…» (vid)

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πραγματοποίησε την Πέμπτη (4/9) την πρώτη του προπόνηση με την Τσέλσι και όπως φαίνεται, η ένταση στο Cobham τον… εξάντλησε.

Ο Αργεντινός άσος, που άφησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το ρήγμα στη σχέση του με τον Ρούμπεν Αμορίν, βρέθηκε για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις των «μπλε».

Δούλεψε τόσο στο γήπεδο όσο και στο γυμναστήριο, όμως η σκληρή προετοιμασία τον έκανε να δηλώσει μπροστά στην κάμερα: «Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου».

Μένει να φανεί αν το σχόλιό του κρύβει… αιχμή προς τον πρώην προπονητή του ή αν ήταν απλώς η ειλικρινής παραδοχή ενός δύσκολου ξεκινήματος.