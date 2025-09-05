Σημαντικές αναμετρήσεις στα προκριματικά του Μουντιάλ – Το Δανία–Σκωτία και η δοκιμασία της Γαλλίας ξεχωρίζουν

Στο αποψινό πρόγραμμα των προκριματικών του Μουντιάλ, πέρα από την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης», συναντάμε αρκετά παιχνίδια με ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Το Δανία–Σκωτία αποτελεί το πιο κρίσιμο ματς στον όμιλο της εθνικής μας, καθώς και οι δύο ομάδες θεωρούνται άμεσοι ανταγωνιστές για μια θέση στην πρώτη δυάδα αλλά και για την κορυφή.

Παράλληλα, η Γαλλία μπαίνει στη μάχη αντιμετωπίζοντας την Ουκρανία στο ουδέτερο γήπεδο του Βρότσλαβ. Ένα απαιτητικό ξεκίνημα για τους «τρικολόρ», που καλούνται να δείξουν ετοιμότητα απέναντι σε έναν επικίνδυνο αντίπαλο.

Ισορροπημένες προβλέπονται και οι αναμετρήσεις Σλοβενία–Σουηδία και Μαυροβούνιο–Τσεχία. Στο δεύτερο ζευγάρι, μάλιστα, η διαφορά των τριών βαθμών ανάμεσά τους κάνει τη μάχη για τις θέσεις της κορυφής ακόμη πιο καυτή, με τους Τσέχους στην πρώτη θέση και τους Μαυροβούνιους να ακολουθούν τρίτοι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας (κοινή ώρα έναρξης 21:45):

Δανία-Σκωτία

Ελλάδα-Λευκορωσία

Ελβετία-Κόσοβο

Ισλανδία-Αζερμπαϊτζάν

Ιταλία-Εσθονία

Μαυροβούνιο-Τσεχία

Μολδαβία-Ισραήλ

Νήσοι Φερόες-Κροατία

Ουκρανία-Γαλλία

Σλοβενία-Σουηδία