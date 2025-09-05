Μέσι: «Είμαστε ήδη κοντά, είμαι ενθουσιασμένος, ανυπόμονος, αλλά...»

Ο Λιονέλ Μέσι άφησε ένα μικρό ενδεχόμενο να δώσει το παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Ίσως ο αγώνας της Αργεντινής απέναντι στη Βενεζουέλα να ήταν ο τελευταίος εντός έδρας για τον Λιονέλ Μέσι με το εθνόσημο, ωστόσο άφησε μία μικρή χαραμάδα για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο Αργεντινός σταρ πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της «αλμπισελέστε» με 3-0, ενώ το «Μονουμεντάλ» τον αποθέωσε.

«Τα συναισθήματα είναι πολλά, γνωρίζοντας ότι ήταν το τελευταίο μου ματς εδώ. Έζησα πολλά πράγματα σε αυτό το γήπεδο, άλλα καλά κι άλλα όχι τόσο καλά, αλλά είναι πάντα χαρά μου να παίζω μπροστά στους οπαδούς μας. Ειδικά μετά από μια νίκη. Απολαμβάναμε τον έναν αγώνα μετά τον άλλον για πολλά χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος.

Για πολλά χρόνια, ειπώθηκαν πολλά, αλλά εγώ έχω μείνει με όλα τα καλά πράγματα, με την ομάδα που προσπάθησε και απέτυχε να κερδίσει. Πιστώθηκε σε εμένα και σε μερικούς ακόμα από την ομάδα», ανέφερε αρχικά μετά το τέλος του αγώνα

Όταν ρωτήθηκε αν έχει ήδη αποφασίσει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο δήλωσε: «Οι εννέα μήνες περνούν πολύ γρήγορα. Ισχύει το ίδιο πράγμα που είπα και τότε. Το πιο λογικό ήταν ότι δεν θα τα κατάφερνα. Αλλά, λοιπόν, είμαστε ήδη κοντά, είμαι ενθουσιασμένος, ανυπόμονος, αλλά όπως έλεγα πάντα, το πάω μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι.

Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι πως σήμερα ήταν το τελευταίο μου ματς εδώ. Από εδώ και στο εξής, μέρα με τη μέρα, προσπαθώ να νιώθω καλά και να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Όταν νιώθω καλά, το απολαμβάνω. Αν δεν είμαι εκεί, την περνάω άσχημα και προτιμώ να μην είμαι».