Παναιτωλικός: Έβγαλε τη βίζα και έρχεται ο Τσούρα

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναιτωλικού έρχεται ο Τζέισον Τσούρα.

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναιτωλικού αναμένεται να είναι ο Τζέισον Τσούρα, ο οποίος ξεπέρασε τα εμπόδια για την έκδοση της βίζας του και έρχεται στην Ελλάδα.

Ο 23χρονος Βολιβιανός εξτρέμ αναμένεται το Σάββατο (6/9) να μπει στο αεροπλάνο για τη χώρα μας. Μόλις φτάσει θα περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναιτωλικό, για να τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη.

Οι Αγρινιώτες αγόρασαν τα δικαιώματα του παίκτη από την Στρόγκεστ, με την υπόθεση να μην είναι απλή, αλλά τελικά ο Τσούρα θα φορέσει τα κυανοκίτρινα.