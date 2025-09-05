Ολυμπιακός: Έρχεται… έτοιμος ο Ταρέμι

Ο Μεχντί Ταρέμι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική του Ιράν και έρχεται στον Ολυμπιακός έτοιμος να βοηθήσει.

Άμεσα θα τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό ο Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Ιράν. Ο 33χρονος φορ είχε πραγματοποιήσει ταξίδι-αστραπή στην Αθήνα την περασμένη Κυριακή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και στη συνέχεια επέστρεψε στην εθνική της χώρας του.

Στο παιχνίδι με την Ινδία πέτυχε ένα γκολ, στα 18 λεπτά που αγωνίστηκε στη νίκη του Ιράν με 3-0, ενώ χθες έπαιξε για ένα ημίχρονο κόντρα στο Τατζικιστάν, με το ματς να λήγει 2-2.

Πλέον ο Ταρέμι θα έρθει στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, καθώς βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση. Εξάλλου, έκανε κανονικά προετοιμασία με την Ίντερ, έστω κι αν βρισκόταν εκτός πλάνων. Στον Ολυμπιακό θα αξιολογήσουν την κατάστασή του και θα τον εντάξουν στα αγωνιστικά τους σχέδια, καθώς το επόμενο διάστημα υπάρχουν πολλές και απαιτητικές υποχρεώσεις, στην Ελλάδα και το Champions League.