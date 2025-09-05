Η Βραζιλία με βοήθεια από Premier League έριξε «τρίμπαλο» στην Χιλή

Η Σελεσάο με γκολ από τρεις παίκτες που αγωνίζονται στην Premier League, πήρε άνετη νίκη κόντρα στη Χιλή με 3-0 κάνοντας πρόβα ενόψει του Mundial.

Το νέο μεγάλο αστέρι του Βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, ο Εστεβάο -που αγωνίζεται στην Τσέλσι- άνοιξε το σκορ στο 38ο λεπτό, για να αναλάβουν στην συνέχεια δύο χαφ, που παίζουν επίσης στην Αγγλία.

Αρχικά ο Λούκας Πακετά, στην επανεμφάνισή του με την φανέλα της Βραζιλίας, μετρώντας λίγα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο, με κοντινή κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-0 στο 72'.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του Μπρούνο Γκιμαράες να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, με τον μέσο της Νιούκαστλ, να δίνει διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της Σελεσάο.

Η Βραζιλίας έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή της στο Mundial του 2026 και το ματς κόντρα στην Χιλή, λειτούργησε ως μια καλή πρόβα για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι.