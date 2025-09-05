Προβλήματα στην Παρί: «Ο Ζαμπάρνι ζήτησε να φύγει ο Σαφόνοφ πριν υπογράψει»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα στον Ουκρανό Ίλια Ζαμπάρνι και τον Ρώσο Ματέι Σαφόνοφ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Marca, ο Ουκρανός κεντρικός αμυντικός πριν υπογράψει το συμβόλαιό του με την Παρί μετά την μεταγραφή του από την Μπόρνμουθ, ζήτησε από τους Παριζιάνους να φύγει ο Ρώσος πορτιέρε.

Ο Σαφόνοφ, πάντως έχει συμβόλαιο με την Παρί έως το 2029 και η λύση της συνεργασίας του θα ήταν μια δύσκολη διαδικασία για τους Παριζιάνους, έτσι οι δύο τους είναι αναγκασμένοι να συνυπάρξουν στα αποδυτήρια.

«Πρέπει να αλληλεπιδρώ μαζί του σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, υποστηρίζω την απομόνωση του ρωσικού ποδοσφαίρου από τον κόσμο», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ζαμπάρνι.