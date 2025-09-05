Προπονητής Λευκορωσίας: «Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άλλαξε το στιλ της Ελλάδας»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Λευκορωσίας, Κάρλος Αλός, στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με την Ελλάδα, στάθηκε στην παρουσία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της Εθνικής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Καταλαβαίνουμε πως θα έχουμε ένα σκληρό κα δύσκολο παιχνίδι με την ελληνική ομάδα. Είναι μία πολύ καλή ομάδα. Ο νέος τους προπονητής άλλαξε το στιλ της ομάδας. Έχει εμπειρία δουλεύοντας σε ελληνικές ομάδες και ξέρει καλά τους παίκτες και τη νοοτροπία τους.



Φυσικά θα είναι γεμάτο το γήπεδο και αυτό θα δυσκολέψει το έργο μας. Τα αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά, σεβόμαστε τον αντίπαλο και θα κοιτάμε κάθε ματς χωριστά. Έχουμε ετοιμαστεί για να είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλουμε, όπως όλοι, να πετύχουμε. Δεν θέλω να μιλάω για φαβορί ή να αναφέρομαι σε φαβορί, ειδικά τώρα στο ξεκίνημα».