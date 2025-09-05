Aπλά Μέσι: Λύγισε στο τελευταίο του ματς στην Αργεντινή και σκόραρε γκολάρα (vids)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ βίωσε με έντονη συναισθηματική φόρτιση την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Βενεζουέλα για τα προκριματικά του Mundial.

Η πρωταθλήτρια κόσμου, υποδέχθηκε στo εμβληματικό Μονουμεντάλ την Βενεζουέλα, σε ένα ματς που είχε ξεχωριστό χαρακτήρα για τον σπουδαίο, Λιονέλ Μέσι, καθώς αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στην Αργεντινή με την φανέλα της «Αλμπισελέστε».

Η Αργεντινή δεν έχει άλλο εκτός έδρας ματς πριν το Mundial του 2026, όπου θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα του Λιονέλ Μέσι, στην πλουσιότατη καριέρα του με την Εθνική της χώρας του και όπως ήταν φυσικό το κλίμα ήταν έντονα φορτισμένο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ στην προθέρμανση πριν τον αγώνα, λύγισε και δάκρυσε, ενώ στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, πρόσφερε μια ανατριχιαστική στιγμή, έχοντας μαζί του, τους δύο γιους του.

Nadie nos preparó para este momento que estamos viviendo. Nadie nos enseñó cómo vivir sin Lionel Andrés Messi. Mira lo emocionado que está. Se nos está yendo lo más grande que tenemos y que tuvo el fútbol. Que lo parió.



pic.twitter.com/RVOkNIC7Po — 𝙅𝘿 (@JuannDis) September 4, 2025

Por dios lo que es esta imagen de Messi abrazado a los hijos y llorando mientras suena el himno, representación más argentina no vas a conseguir: el amor a la familia y el amor a la patria pic.twitter.com/XrWsSapMHx — mica (@micaxarg) September 4, 2025

Ο Μέσι, φυσικά δεν θα μπορούσε να μην γιορτάσει την τελευταία του παρουσία σε γήπεδο της Αργεντινής, με την φανέλα της «Αλμπισελέστε», χωρίς να προσφέρει ακόμη μια στιγμή μαγείας στους φιλάθλους.

Συγκεκριμένα, στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Χουλιάν Άλβαρες, μετά από ωραίο άδειασμα στον αντίπαλο αμυντικό, έστρωσε την μπάλα στον Μέσι, που με υπέροχο τσίμπημα, έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα.