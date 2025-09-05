Η CONMEBOL απέκλεισε την Ιντεπεντιέντε για τα άγρια επεισόδια με Ουνιβερσιτάδ Ντε Τσίλε!

Βαρύς ήταν ο πέλεκυς της ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας της Λατινικής Αμερικής, για τα βιαιότατα επεισόδια που στιγμάτισαν την αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντερ με την Ουνιβερσιτάδ Ντε Τσίλε για το Copa Sudamericana.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η CONMEBOL, η Ιντεπετιέντε θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα αφού αποκλείστηκε από την διοργάνωση, με την Ουνιβερσιτάδ να παίρνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Έτσι, οι Χιλιανοί στα προημιτελικά θα τεθούν αντιμέτωποι με την Αλιάνσα Λίμα από το Περού, ενώ στην Ιντεπεντιέντε επιβλήθηκε και ποινή κεκλεισμένων των θυρών για τα επόμενα εφτά ματς των Αργεντινών.

Η ανακοίνωση της CΟΝMEBOL αναφέρει:

Η πειθαρχική επιτροπή της CONMEBOL, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE, για παράβαση των άρθρων 8.1, 8.2, 12.1 παραγράφους α), β) και δ), 12.2 παραγράφους α), β), ι) και ι) του Πειθαρχικού Κώδικα της CONMEBOL, το άρθρο 22, στοιχεία α) και δ) του Κανονισμού Ασφάλειας της CONMEBOL 2025 και το άρθρο 5.1.11 του Εγχειριδίου Συλλόγων της CONMEBOL Sudamericana 2025, τις ακόλουθες κυρώσεις:

1.1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ της CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE από την παρούσα έκδοση του CONMEBOL Sudamericana 2025, χωρίς εξαίρεση από μελλοντικούς διαγωνισμούς.

1.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να παίξει με ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ τους επόμενους 7 (επτά) αγώνες ως γηπεδούχος σε διαγωνισμούς της CONMEBOL».