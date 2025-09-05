Ελλάς μπορείς, μπορείς να προκριθείς! - Η πιθανή ενδεκάδα με Λευκορωσία

Σέντρα στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου η Ελλάδα φιλοδοξεί να επιστρέψει σε τελική φάση για πρώτη φορά μετά το 2014.

Από εκείνο το πέναλτι του Φάνη Γκέκα, το οποίο απέκρουσε ο Κέιλορ Νάβας θαρρεί κανείς ότι έχουν περάσει… αιώνες. Εκείνο το άστοχο χτύπημα το βράδυ της 29ης Ιουνίου του 2014 στην «Αρένα Περναμπούκο» παραμένει η τελευταία γεύση του ελληνικού ποδοσφαίρου από Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αν εκείνο το πέναλτι είχε μπει, η εθνική ομάδα θα διατηρούσε ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης για τα προημιτελικά εκείνου του Μουντιάλ, όπου περίμενε η Ολλανδία.

Αντί για το ιστορικό ραντεβού με τους «οράνιε», αυτό που προέκυψε ήταν ένα πικρό ταξίδι επιστροφής, δίχως τον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν και 11 δύσκολα χρόνια, με αρκετούς προπονητές (Κλαούντιο Ρανιέρι, Σέρχιο Μαρκαριάν, Μίχαελ Σκίμπε, Άγγελο Αναστασιάδη, Τζον Φαν’τ Σχιπ, Γκουστάβο Πογέτ), μέχρι να φτάσουμε στο τώρα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Κοινή συνισταμένη όλων των προηγούμενων τεχνικών, το γεγονός ότι κανείς τους δεν κατάφερε να οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε μία μεγάλη διοργάνωση, σε μία δεκαετία γεμάτη… φαγούρα, διεθνή απομόνωση και εσωστρέφεια.

Πάλης ξεκίνημα, νέοι αγώνες...

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινάει το βράδυ της Παρασκευής (21:45, Alpha) μία νέα προσπάθεια για να βάλει τέλος σε αυτή την μεγάλη κακή παρένθεση. Ο αγώνας απέναντι στην Λευκορωσία θα αποτελέσει τον εναρκτήριο αγώνα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, σε έναν όμιλο όπου εκτός της Ελλάδας συμμετέχουν ακόμα η Δανία, η Σκωτία και η Λευκορωσία.

Απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση παίρνει μόνο η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου, επομένως σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα των 6 αγωνιστικών, ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει τον θρίαμβο από τη αποτυχία.

Αν η Εθνική ξεκινήσει την προσπάθεια με δύο νίκες στα ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια, τότε θα έχει κάνει το μεγαλύτερο βήμα προς την ιστορική πρόκριση.

Στην ενδεκάδα της Ελλάδας στο ματς με τη Λευκορωσία δεν αναμένονται ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ο Τζολάκης θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας στα άκρα της άμυνας και Μαυροπάνος, Κουλιεράκης το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Κουρμπέλης, Ζαφείρης στα χαφ, και Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης πίσω από τον Παυλίδη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα για την γαλανόλευκη έχει ως εξής:

5/9: Ελλάδα - Λευκορωσία

9/9: Ελλάδα - Δανία

9/10: Σκωτία - Ελλάδα

12/10: Δανία - Ελλάδα

15/11: Ελλάδα - Σκωτία

18/11: Λευκορωσία - Ελλάδα

Δεύτερη ευκαιρία

Ακόμα κι αν δεν κατακτήσει την πρωτιά του ομίλου, τότε η Ελλάδα μπορεί να έχει μία ακόμα ευκαιρία αν κατακτήσει την δεύτερη θέση του ομίλου της. Κι αυτό γιατί οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν δεύτερες στους ισάριθμους ομίλους, μαζί με τέσσερις επιλαχούσες από το τελευταίο Nations League, θα σχηματίσουν τέσσερα διαφορετικά μονοπάτια (κάτι σαν Final-4), που θα δώσουν τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια από την ευρωπαϊκή ζώνη για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Το σημαντικό εδώ που αφορά την Εθνική Ελλάδας είναι οι ομάδες που θα επιλεγούν από το Nations League. Κι εκεί οι ελπίδες για μία… τρίτη ευκαιρία είναι απειροελάχιστες.

Διότι τα τέσσερα εισιτήρια θα πάνε κατά σειρά προτεραιότητας στους 14 νικητές ομίλων του προηγούμενου Nations League (Ισπανία, Γερμανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Αγγλία, Νορβηγία, Ουαλία, Τσεχία, Ρουμανία, Σουηδία, Β.Μακεδονία, Β.Ιρλανδία, Μολδαβία, Σαν Μαρίνο).

Κι ακόμα αν δεν μπορούν να προκύψουν τέσσερα εισιτήρια από τους νικητές ομίλων του Nations League (αν δηλαδή έχουν τερματίσει στην πρώτη δυάδα των προκριματικών), τότε πάλι κατά σειρά προτεραιότητας έπονται οι ομάδες από την περσινή πρώτη κατηγορία (Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία, Σκωτία, Σερβία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Πολωνία, Ισραήλ, Ελβετία, Βοσνία) μέχρι να συμπληρωθεί μία τετράδα.

Εν ολίγοις, η πρόκριση για το επόμενο Μουντιάλ για την Εθνική Ελλάδας περνάει μόνο από την προκριματική φάση, όπου η κατάκτηση της πρώτης ή της δεύτερης θέσης είναι μονόδρομος για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αν θέλει να βρίσκεται το επόμενο καλοκαίρι στο μεγάλο ραντεβού του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.