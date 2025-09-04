Έπαιξε στην ισοπαλία της Πολωνίας με την Ολλανδία ο Σφιντέρσκι

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι «έγραψε» συμμετοχή στην ισοπαλία της Πολωνίας με την Ολλανδία, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Πολωνία αντιμετώπισε εκτός έδρας την Ολλανδία στα πλαίσια των προκριματικών του Μουντιάλ, με τους Κάρολ Σφιντέρσκι και Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι να μένουν εκτός ενδεκάδας.

Ο «πράσινος» τερματοφύλακας φυσικά δεν συμμετείχε καθόλου στο ματς, όμως ο έμπειρος επιθετικός αντικατέστησε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 64', συμβάλλοντας κι αυτός στο τελικό 1-1.

Στα 32 λεπτά που αγωνίστηκε, ο στράικερ του «Τριφυλλιού» κατέγραψε 7 επαφές με την μπάλα, είχε 3/4 εύστοχες πάσες και 1/2 περάσματα, ενώ έδωσε αρκετές μονομαχίες, δίχως πάντως να απειλήσει ποτέ άμεσα την αντίπαλη εστία.