Α΄ Εθνική Γυναικών 2025/26: Το πλήρες πρόγραμμα της νέας σεζόν

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (4/9) στην Παλλήνη, παρουσία των εκπροσώπων και των παικτριών όλων των ομάδων. Στην εκδήλωση μίλησαν ο Παναγιώτης Καρράς, πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών της ΕΠΟ, και ο πρόεδρος της Ένωσης, Αντώνης Κιουρεξίδης, τονίζοντας τη σημασία της νέας αυτής εποχής για το άθλημα.
Η σέντρα έχει οριστεί για το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο, με δύο γύρους και συνολικά 26 αγωνιστικές.
Το πλήρες πρόγραμμα της σεζόν
Α’ Γύρος
1η αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – Αγία Παρασκευή, Οδυσσέας Μοσχάτου – Νέες Ατρομήτου 2018, Βόλος Ν.Π.Σ. – Παναθηναϊκός, Α.Ε.Κ. – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”, Αχαρναϊκός – Π.Α.Ο.Κ., ΡΕΑ – Βόλος 2004, Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
2η αγωνιστική
Οδυσσέας Μοσχάτου – Ο.Φ.Η., Αγία Παρασκευή – Βόλος Ν.Π.Σ., Νέες Ατρομήτου 2018 – Α.Ε.Κ., Παναθηναϊκός – Αχαρναϊκός, Π.Α.Ο.Κ. – ΡΕΑ, Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Αστέρας Τρίπολης, Βόλος 2004 – Κηφισιά
3η αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – Βόλος Ν.Π.Σ., Α.Ε.Κ. – Οδυσσέας Μοσχάτου, Αχαρναϊκός – Νέες Ατρομήτου 2018, ΡΕΑ – Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης – Π.Α.Ο.Κ., Βόλος 2004 – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”, Κηφισιά – Αγία Παρασκευή
4η αγωνιστική
Α.Ε.Κ. – Ο.Φ.Η., Βόλος Ν.Π.Σ. – Αχαρναϊκός, Οδυσσέας Μοσχάτου – ΡΕΑ, Αγία Παρασκευή – Αστέρας Τρίπολης, Νέες Ατρομήτου 2018 – Κηφισιά, Παναθηναϊκός – Βόλος 2004, Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Π.Α.Ο.Κ.
5η αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – Αχαρναϊκός, ΡΕΑ – Α.Ε.Κ., Αστέρας Τρίπολης – Βόλος Ν.Π.Σ., Κηφισιά – Βόλος 2004, Π.Α.Ο.Κ. – Αγία Παρασκευή, Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Νέες Ατρομήτου 2018, Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου
6η αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – ΡΕΑ, Α.Ε.Κ. – Κηφισιά, Αχαρναϊκός – Βόλος 2004, Βόλος Ν.Π.Σ. – Αγία Παρασκευή, Οδυσσέας Μοσχάτου – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”, Νέες Ατρομήτου 2018 – Π.Α.Ο.Κ., Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
7η αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά – ΡΕΑ, Βόλος Ν.Π.Σ. – Αχαρναϊκός, Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ε.Κ., Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Βόλος Ν.Π.Σ., Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου, Νέες Ατρομήτου 2018 – Αγία Παρασκευή
8η αγωνιστική
Κηφισιά – Ο.Φ.Η., ΡΕΑ – Π.Α.Ο.Κ., Αχαρναϊκός – Βόλος 2004, Αστέρας Τρίπολης – Αγία Παρασκευή, Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Αχαρναϊκός, Βόλος Ν.Π.Σ. – Νέες Ατρομήτου 2018, Οδυσσέας Μοσχάτου – Αγία Παρασκευή
9η αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – Βόλος 2004, Π.Α.Ο.Κ. – Κηφισιά, Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Αστέρας Τρίπολης, Παναθηναϊκός – Νέες Ατρομήτου 2018, ΡΕΑ – Αχαρναϊκός, Αγία Παρασκευή – Α.Ε.Κ., Βόλος Ν.Π.Σ. – Οδυσσέας Μοσχάτου
10η αγωνιστική
Αχαρναϊκός – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”, Αστέρας Τρίπολης – Νέες Ατρομήτου 2018, Βόλος 2004 – Παναθηναϊκός, Κηφισιά – Βόλος Ν.Π.Σ., Π.Α.Ο.Κ. – Οδυσσέας Μοσχάτου, Αγία Παρασκευή – ΡΕΑ, Α.Ε.Κ. – Ο.Φ.Η.
11η αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”, Παναθηναϊκός – Α.Ε.Κ., Νέες Ατρομήτου 2018 – Βόλος 2004, Αχαρναϊκός – Αστέρας Τρίπολης, Βόλος Ν.Π.Σ. – ΡΕΑ, Οδυσσέας Μοσχάτου – Αγία Παρασκευή, Κηφισιά – Π.Α.Ο.Κ.
12η αγωνιστική
Παναθηναϊκός – Ο.Φ.Η., Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Νέες Ατρομήτου 2018, Α.Ε.Κ. – Βόλος 2004, ΡΕΑ – Οδυσσέας Μοσχάτου, Βόλος Ν.Π.Σ. – Π.Α.Ο.Κ., Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά, ΡΕΑ – Αχαρναϊκός
13η αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – Νέες Ατρομήτου 2018, Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός, Οδυσσέας Μοσχάτου – Κηφισιά, Α.Ε.Κ. – Βόλος Ν.Π.Σ., Αχαρναϊκός – ΡΕΑ, Βόλος 2004 – Π.Α.Ο.Κ., Αστέρας Τρίπολης – ΡΕΑ
Β’ Γύρος
14η αγωνιστική
Αγία Παρασκευή – Ο.Φ.Η., Νέες Ατρομήτου 2018 – Οδυσσέας Μοσχάτου, Παναθηναϊκός – Βόλος Ν.Π.Σ., Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Α.Ε.Κ., ΡΕΑ – Αχαρναϊκός, Βόλος 2004 – Π.Α.Ο.Κ., Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
15η αγωνιστική
Α.Ε.Κ. – Οδυσσέας Μοσχάτου, Βόλος Ν.Π.Σ. – Αγία Παρασκευή, Αχαρναϊκός – Νέες Ατρομήτου 2018, ΡΕΑ – Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”, Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Η., Κηφισιά – Βόλος 2004
16η αγωνιστική
Βόλος Ν.Π.Σ. – Ο.Φ.Η., Οδυσσέας Μοσχάτου – Α.Ε.Κ., Αγία Παρασκευή – Αχαρναϊκός, Νέες Ατρομήτου 2018 – ΡΕΑ, Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός, Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Π.Α.Ο.Κ., Π.Α.Ο.Κ. – Βόλος 2004
17η αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – Α.Ε.Κ., Αχαρναϊκός – Βόλος Ν.Π.Σ., ΡΕΑ – Οδυσσέας Μοσχάτου, Αστέρας Τρίπολης – Αγία Παρασκευή, Κηφισιά – Νέες Ατρομήτου 2018, Βόλος 2004 – Παναθηναϊκός, Π.Α.Ο.Κ. – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”
18η αγωνιστική
Αχαρναϊκός – Ο.Φ.Η., Α.Ε.Κ. – ΡΕΑ, Βόλος Ν.Π.Σ. – Αστέρας Τρίπολης, Βόλος 2004 – Κηφισιά, Αγία Παρασκευή – Π.Α.Ο.Κ., Νέες Ατρομήτου 2018 – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”, Οδυσσέας Μοσχάτου – Παναθηναϊκός
19η αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – ΡΕΑ, Αστέρας Τρίπολης – Α.Ε.Κ., Κηφισιά – Αχαρναϊκός, Αγία Παρασκευή – Βόλος Ν.Π.Σ., Οδυσσέας Μοσχάτου – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”, Π.Α.Ο.Κ. – Νέες Ατρομήτου 2018, Παναθηναϊκός – Ο.Φ.Η.
20η αγωνιστική
Αστέρας Τρίπολης – Ο.Φ.Η., ΡΕΑ – Κηφισιά, Αχαρναϊκός – Βόλος Ν.Π.Σ., Α.Ε.Κ. – Π.Α.Ο.Κ., Βόλος 2004 – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”, Οδυσσέας Μοσχάτου – Παναθηναϊκός, Νέες Ατρομήτου 2018 – Αγία Παρασκευή
21η αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – Κηφισιά, Π.Α.Ο.Κ. – ΡΕΑ, Βόλος 2004 – Αχαρναϊκός, Αγία Παρασκευή – Αστέρας Τρίπολης, Αχαρναϊκός – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”, Νέες Ατρομήτου 2018 – Βόλος Ν.Π.Σ., Αγία Παρασκευή – Οδυσσέας Μοσχάτου
22η αγωνιστική
Βόλος 2004 – Ο.Φ.Η., Κηφισιά – Π.Α.Ο.Κ., Αστέρας Τρίπολης – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”, Νέες Ατρομήτου 2018 – Παναθηναϊκός, Αχαρναϊκός – ΡΕΑ, Α.Ε.Κ. – Αγία Παρασκευή, Οδυσσέας Μοσχάτου – Βόλος Ν.Π.Σ.
23η αγωνιστική
Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Αχαρναϊκός, Νέες Ατρομήτου 2018 – Αστέρας Τρίπολης, Παναθηναϊκός – Βόλος 2004, Βόλος Ν.Π.Σ. – Κηφισιά, Οδυσσέας Μοσχάτου – Π.Α.Ο.Κ., ΡΕΑ – Αγία Παρασκευή, Ο.Φ.Η. – Α.Ε.Κ.
24η αγωνιστική
Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Ο.Φ.Η., Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός, Βόλος 2004 – Νέες Ατρομήτου 2018, Κηφισιά – Αγία Παρασκευή, Αστέρας Τρίπολης – Οδυσσέας Μοσχάτου, ΡΕΑ – Βόλος Ν.Π.Σ., Α.Ε.Κ. – Αχαρναϊκός
25η αγωνιστική
Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός, Νέες Ατρομήτου 2018 – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”, Αγία Παρασκευή – Π.Α.Ο.Κ., Οδυσσέας Μοσχάτου – Βόλος 2004, Βόλος Ν.Π.Σ. – Κηφισιά, Α.Ε.Κ. – Αστέρας Τρίπολης, Αχαρναϊκός – ΡΕΑ
26η αγωνιστική
Νέες Ατρομήτου 2018 – Ο.Φ.Η., Παναθηναϊκός – Αγία Παρασκευή, Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Οδυσσέας Μοσχάτου, Π.Α.Ο.Κ. – Βόλος Ν.Π.Σ., Βόλος 2004 – Α.Ε.Κ., Κηφισιά – Αχαρναϊκός, ΡΕΑ – Αστέρας Τρίπολης