Α΄ Εθνική Γυναικών 2025/26: Το πλήρες πρόγραμμα της νέας σεζόν

Η νέα αγωνιστική περίοδος στο γυναικείο ποδόσφαιρο ξεκινά με φρέσκια πνοή και νέο θεσμικό πλαίσιο, καθώς το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής Γυναικών περνά για πρώτη φορά στην αρμοδιότητα της νεοσύστατης Ένωσης Ποδοσφαίρου Γυναικών.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (4/9) στην Παλλήνη, παρουσία των εκπροσώπων και των παικτριών όλων των ομάδων. Στην εκδήλωση μίλησαν ο Παναγιώτης Καρράς, πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών της ΕΠΟ, και ο πρόεδρος της Ένωσης, Αντώνης Κιουρεξίδης, τονίζοντας τη σημασία της νέας αυτής εποχής για το άθλημα.

Η σέντρα έχει οριστεί για το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο, με δύο γύρους και συνολικά 26 αγωνιστικές.

Το πλήρες πρόγραμμα της σεζόν

Α’ Γύρος

1η αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – Αγία Παρασκευή, Οδυσσέας Μοσχάτου – Νέες Ατρομήτου 2018, Βόλος Ν.Π.Σ. – Παναθηναϊκός, Α.Ε.Κ. – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”, Αχαρναϊκός – Π.Α.Ο.Κ., ΡΕΑ – Βόλος 2004, Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

2η αγωνιστική

Οδυσσέας Μοσχάτου – Ο.Φ.Η., Αγία Παρασκευή – Βόλος Ν.Π.Σ., Νέες Ατρομήτου 2018 – Α.Ε.Κ., Παναθηναϊκός – Αχαρναϊκός, Π.Α.Ο.Κ. – ΡΕΑ, Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Αστέρας Τρίπολης, Βόλος 2004 – Κηφισιά

3η αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – Βόλος Ν.Π.Σ., Α.Ε.Κ. – Οδυσσέας Μοσχάτου, Αχαρναϊκός – Νέες Ατρομήτου 2018, ΡΕΑ – Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης – Π.Α.Ο.Κ., Βόλος 2004 – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”, Κηφισιά – Αγία Παρασκευή

4η αγωνιστική

Α.Ε.Κ. – Ο.Φ.Η., Βόλος Ν.Π.Σ. – Αχαρναϊκός, Οδυσσέας Μοσχάτου – ΡΕΑ, Αγία Παρασκευή – Αστέρας Τρίπολης, Νέες Ατρομήτου 2018 – Κηφισιά, Παναθηναϊκός – Βόλος 2004, Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Π.Α.Ο.Κ.

5η αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – Αχαρναϊκός, ΡΕΑ – Α.Ε.Κ., Αστέρας Τρίπολης – Βόλος Ν.Π.Σ., Κηφισιά – Βόλος 2004, Π.Α.Ο.Κ. – Αγία Παρασκευή, Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Νέες Ατρομήτου 2018, Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου

6η αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – ΡΕΑ, Α.Ε.Κ. – Κηφισιά, Αχαρναϊκός – Βόλος 2004, Βόλος Ν.Π.Σ. – Αγία Παρασκευή, Οδυσσέας Μοσχάτου – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”, Νέες Ατρομήτου 2018 – Π.Α.Ο.Κ., Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

7η αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά – ΡΕΑ, Βόλος Ν.Π.Σ. – Αχαρναϊκός, Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ε.Κ., Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Βόλος Ν.Π.Σ., Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου, Νέες Ατρομήτου 2018 – Αγία Παρασκευή

8η αγωνιστική

Κηφισιά – Ο.Φ.Η., ΡΕΑ – Π.Α.Ο.Κ., Αχαρναϊκός – Βόλος 2004, Αστέρας Τρίπολης – Αγία Παρασκευή, Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Αχαρναϊκός, Βόλος Ν.Π.Σ. – Νέες Ατρομήτου 2018, Οδυσσέας Μοσχάτου – Αγία Παρασκευή

9η αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – Βόλος 2004, Π.Α.Ο.Κ. – Κηφισιά, Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Αστέρας Τρίπολης, Παναθηναϊκός – Νέες Ατρομήτου 2018, ΡΕΑ – Αχαρναϊκός, Αγία Παρασκευή – Α.Ε.Κ., Βόλος Ν.Π.Σ. – Οδυσσέας Μοσχάτου

10η αγωνιστική

Αχαρναϊκός – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”, Αστέρας Τρίπολης – Νέες Ατρομήτου 2018, Βόλος 2004 – Παναθηναϊκός, Κηφισιά – Βόλος Ν.Π.Σ., Π.Α.Ο.Κ. – Οδυσσέας Μοσχάτου, Αγία Παρασκευή – ΡΕΑ, Α.Ε.Κ. – Ο.Φ.Η.

11η αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”, Παναθηναϊκός – Α.Ε.Κ., Νέες Ατρομήτου 2018 – Βόλος 2004, Αχαρναϊκός – Αστέρας Τρίπολης, Βόλος Ν.Π.Σ. – ΡΕΑ, Οδυσσέας Μοσχάτου – Αγία Παρασκευή, Κηφισιά – Π.Α.Ο.Κ.

12η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – Ο.Φ.Η., Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Νέες Ατρομήτου 2018, Α.Ε.Κ. – Βόλος 2004, ΡΕΑ – Οδυσσέας Μοσχάτου, Βόλος Ν.Π.Σ. – Π.Α.Ο.Κ., Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά, ΡΕΑ – Αχαρναϊκός

13η αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – Νέες Ατρομήτου 2018, Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός, Οδυσσέας Μοσχάτου – Κηφισιά, Α.Ε.Κ. – Βόλος Ν.Π.Σ., Αχαρναϊκός – ΡΕΑ, Βόλος 2004 – Π.Α.Ο.Κ., Αστέρας Τρίπολης – ΡΕΑ

Β’ Γύρος

14η αγωνιστική

Αγία Παρασκευή – Ο.Φ.Η., Νέες Ατρομήτου 2018 – Οδυσσέας Μοσχάτου, Παναθηναϊκός – Βόλος Ν.Π.Σ., Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Α.Ε.Κ., ΡΕΑ – Αχαρναϊκός, Βόλος 2004 – Π.Α.Ο.Κ., Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

15η αγωνιστική

Α.Ε.Κ. – Οδυσσέας Μοσχάτου, Βόλος Ν.Π.Σ. – Αγία Παρασκευή, Αχαρναϊκός – Νέες Ατρομήτου 2018, ΡΕΑ – Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”, Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Η., Κηφισιά – Βόλος 2004

16η αγωνιστική

Βόλος Ν.Π.Σ. – Ο.Φ.Η., Οδυσσέας Μοσχάτου – Α.Ε.Κ., Αγία Παρασκευή – Αχαρναϊκός, Νέες Ατρομήτου 2018 – ΡΕΑ, Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός, Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Π.Α.Ο.Κ., Π.Α.Ο.Κ. – Βόλος 2004

17η αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – Α.Ε.Κ., Αχαρναϊκός – Βόλος Ν.Π.Σ., ΡΕΑ – Οδυσσέας Μοσχάτου, Αστέρας Τρίπολης – Αγία Παρασκευή, Κηφισιά – Νέες Ατρομήτου 2018, Βόλος 2004 – Παναθηναϊκός, Π.Α.Ο.Κ. – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”

18η αγωνιστική

Αχαρναϊκός – Ο.Φ.Η., Α.Ε.Κ. – ΡΕΑ, Βόλος Ν.Π.Σ. – Αστέρας Τρίπολης, Βόλος 2004 – Κηφισιά, Αγία Παρασκευή – Π.Α.Ο.Κ., Νέες Ατρομήτου 2018 – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”, Οδυσσέας Μοσχάτου – Παναθηναϊκός

19η αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – ΡΕΑ, Αστέρας Τρίπολης – Α.Ε.Κ., Κηφισιά – Αχαρναϊκός, Αγία Παρασκευή – Βόλος Ν.Π.Σ., Οδυσσέας Μοσχάτου – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”, Π.Α.Ο.Κ. – Νέες Ατρομήτου 2018, Παναθηναϊκός – Ο.Φ.Η.

20η αγωνιστική

Αστέρας Τρίπολης – Ο.Φ.Η., ΡΕΑ – Κηφισιά, Αχαρναϊκός – Βόλος Ν.Π.Σ., Α.Ε.Κ. – Π.Α.Ο.Κ., Βόλος 2004 – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”, Οδυσσέας Μοσχάτου – Παναθηναϊκός, Νέες Ατρομήτου 2018 – Αγία Παρασκευή

21η αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – Κηφισιά, Π.Α.Ο.Κ. – ΡΕΑ, Βόλος 2004 – Αχαρναϊκός, Αγία Παρασκευή – Αστέρας Τρίπολης, Αχαρναϊκός – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”, Νέες Ατρομήτου 2018 – Βόλος Ν.Π.Σ., Αγία Παρασκευή – Οδυσσέας Μοσχάτου

22η αγωνιστική

Βόλος 2004 – Ο.Φ.Η., Κηφισιά – Π.Α.Ο.Κ., Αστέρας Τρίπολης – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”, Νέες Ατρομήτου 2018 – Παναθηναϊκός, Αχαρναϊκός – ΡΕΑ, Α.Ε.Κ. – Αγία Παρασκευή, Οδυσσέας Μοσχάτου – Βόλος Ν.Π.Σ.

23η αγωνιστική

Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Αχαρναϊκός, Νέες Ατρομήτου 2018 – Αστέρας Τρίπολης, Παναθηναϊκός – Βόλος 2004, Βόλος Ν.Π.Σ. – Κηφισιά, Οδυσσέας Μοσχάτου – Π.Α.Ο.Κ., ΡΕΑ – Αγία Παρασκευή, Ο.Φ.Η. – Α.Ε.Κ.

24η αγωνιστική

Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Ο.Φ.Η., Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός, Βόλος 2004 – Νέες Ατρομήτου 2018, Κηφισιά – Αγία Παρασκευή, Αστέρας Τρίπολης – Οδυσσέας Μοσχάτου, ΡΕΑ – Βόλος Ν.Π.Σ., Α.Ε.Κ. – Αχαρναϊκός

25η αγωνιστική

Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός, Νέες Ατρομήτου 2018 – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”, Αγία Παρασκευή – Π.Α.Ο.Κ., Οδυσσέας Μοσχάτου – Βόλος 2004, Βόλος Ν.Π.Σ. – Κηφισιά, Α.Ε.Κ. – Αστέρας Τρίπολης, Αχαρναϊκός – ΡΕΑ

26η αγωνιστική

Νέες Ατρομήτου 2018 – Ο.Φ.Η., Παναθηναϊκός – Αγία Παρασκευή, Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Οδυσσέας Μοσχάτου, Π.Α.Ο.Κ. – Βόλος Ν.Π.Σ., Βόλος 2004 – Α.Ε.Κ., Κηφισιά – Αχαρναϊκός, ΡΕΑ – Αστέρας Τρίπολης